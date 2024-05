Esegui le app in finestre prive di distrazioni e arricchite con varie opzioni.

KEBS è una suite aziendale creata per semplificare la vita al settore dei servizi professionali. Questo moderno ERP consentirà alle aziende di ridurre i costi e le perdite di risorse e di aumentare di 10 volte la produttività e la redditività. Le organizzazioni, indipendentemente dalle loro dimensioni e scala, possono semplificare e automatizzare le loro attività quotidiane e creare facilmente un flusso di lavoro fluido. I nostri clienti in tutto il mondo sono impressionati da come KEBS ha fatto - reso i dati un'unica fonte di verità - aumento della fidelizzazione dei dipendenti del 76% - assicurato la consegna tempestiva dei progetti entro il budget - ha amplificato le entrate fino a 5 volte rispetto a prima - portato maggiore trasparenza all'interno dell'organizzazione - hanno reso i propri dipendenti più responsabili - soddisfatto i propri clienti 10 volte meglio di prima KEBS è completo. Quindi, è l’unica suite aziendale di cui avrai mai bisogno.

Sito web: kebs.ai

