Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Precoro su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Precoro è una soluzione basata su cloud per l'ottimizzazione dei processi di approvvigionamento. Niente più procedure manuali dispendiose in termini di tempo ed errori dovuti al fattore umano. Solo operazioni automatizzate e processi di acquisto centralizzati. - Approva i documenti 2,5 volte più velocemente da qualsiasi dispositivo utilizzando le notifiche e-mail o Slack. Semplifica il flusso di lavoro di approvazione aggiungendo tutti i passaggi necessari e assegnando ruoli specifici ai colleghi. - Risparmia fino al 19% del tuo budget di acquisto. Tieni traccia degli sconti e non spendere mai più del previsto. Aumentare la trasparenza del flusso di cassa monitorando le spese aziendali (compresi i rimborsi). Ottieni analisi chiare e report approfonditi per pianificare la tua strategia di approvvigionamento in modo più accurato. - Ridurre l'immissione manuale dei dati. Crea, approva e monitora gli ordini d'acquisto in pochi clic o trasferisci i tuoi ordini da Amazon Business tramite Punch-in. Gestisci fornitori, cataloghi articoli, inventario e altro ancora all'interno di un'unica piattaforma. - Connetti Precoro al tuo ERP e ad altri strumenti aziendali utilizzando integrazioni già pronte (NetSuite, QuickBooks Online, Xero) o un'API gratuita. Dimentica i pagamenti duplicati e la corrispondenza manuale dei documenti. - Mantieni tutti i tuoi dati al sicuro con SSO e l'affidabile autenticazione a 2 fattori. L'interfaccia intuitiva di Precoro ti consente di dimenticare le complesse operazioni di onboarding e la formazione di lunga durata. Riceverai consulenza e supporto dal tuo CSM ogni volta che ne avrai bisogno. Precoro ti garantisce l'accesso regolare a tutte le funzionalità e agli aggiornamenti. Cordiali saluti, squadra Precoro

Sito web: precoro.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Precoro. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.