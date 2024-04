Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Targit su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

In TARGIT, portiamo competenza nei settori verticali chiave per aiutare i nostri clienti a prendere decisioni basate sui dati. Promuoviamo valore duraturo con soluzioni di business intelligence (BI) e di analisi che supportano i tuoi obiettivi specifici e i processi che alimentano le tue operazioni quotidiane. Prova l'amore a prima vista con TARGIT Decision Suite, la nostra piattaforma di business intelligence (BI) e analisi all-in-one intuitiva, versatile e accessibile per ogni dipendente. TARGIT Decision Suite aiuta le aziende a integrare, visualizzare e condividere i dati meglio e più velocemente che mai. La nostra soluzione combina il controllo di una soluzione BI centralizzata con la flessibilità di una soluzione decentralizzata con solida sicurezza e affidabilità. Inoltre, si integra facilmente con i sistemi esistenti e si adatta continuamente alle tue esigenze, anche quando la tua organizzazione cresce. Riconosciuti come leader globale nella credibilità dei fornitori da Dresner per tre anni consecutivi e leader nell'eccellenza nella BI da BARC per cinque anni consecutivi, siamo orgogliosi di supportare i nostri clienti attraverso l'innovazione continua, raccomandazioni approfondite e un modello di business incentrato sulle persone.

Sito web: targit.com

