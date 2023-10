Airtable è un servizio di collaborazione cloud con sede a San Francisco. È stata fondata nel 2012 da Howie Liu, Andrew Ofstad e Emmett Nicholas. Airtable è un ibrido foglio di calcolo-database, con le funzionalità di un database ma applicate a un foglio di calcolo. I campi in una tabella Airtable sono simili alle celle di un foglio di calcolo, ma hanno tipi come "casella di controllo", "numero di telefono" ed "elenco a discesa" e possono fare riferimento a file allegati come immagini. Gli utenti possono creare un database, impostare tipi di colonne, aggiungere record, collegare tabelle tra loro, collaborare, ordinare record e pubblicare visualizzazioni su siti Web esterni.

Sito web: airtable.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Airtable. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.