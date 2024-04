Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per BotSpace su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

BotSpace è una piattaforma B2B in fase iniziale e in rapida crescita che consente alle aziende di automatizzare l'assistenza clienti e il coinvolgimento su Whatsapp. Attraverso il nostro software di coinvolgimento dei clienti all'avanguardia, basato sull'API Business di WhatsApp, le aziende sono ora in grado di avere conversazioni personalizzate, essere facilmente accessibili e interagire con i propri clienti in tempo reale, su larga scala! Ciò è reso possibile dalla piattaforma facile da usare di BotSpace, che può essere configurata e resa operativa in pochissimo tempo. Di conseguenza, le piccole e medie imprese hanno adottato rapidamente la piattaforma e migliaia di clienti in 13 paesi utilizzano ora BotSpace nel giro di appena un anno dal lancio.

