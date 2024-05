InLoox è la moderna piattaforma di gestione di progetti e portfolio che consente ai team e ai dipartimenti di tutta l'azienda di pianificare, monitorare e valutare in modo affidabile i propri progetti: comoda, semplice e integrata in Microsoft Outlook e nell'intero ambiente Microsoft 365. Grazie all'integrazione unica di InLoox in Outlook, il software si adatta perfettamente alla vita lavorativa quotidiana. InLoox trasforma le informazioni sul progetto da e-mail, appuntamenti del calendario e riunioni in attività, documenti di progetto o idee di progetto. Le funzionalità di InLoox supportano team e dipartimenti di qualsiasi dimensione durante l'intero ciclo di vita del progetto: dall'idea del progetto, alla distribuzione delle attività e alla pianificazione fino alla valutazione dei KPI rilevanti come il tempo dedicato al progetto, il carico di lavoro, il budget del progetto o l'ambito del progetto. Ciò ti consente di portare il lavoro del tuo progetto dalla pura amministrazione al livello successivo: esecuzione produttiva ed efficace del progetto in collaborazione con il tuo team e altri dipartimenti. Più di 6.000 aziende di medie dimensioni e globali si affidano a InLoox per trarre le giuste conclusioni strategiche dai dati dei propri progetti per raggiungere i propri obiettivi aziendali. Grazie alle interfacce per sistemi CRM, business intelligence o ERP, InLoox fornisce i dati in tempo reale necessari per portare i tuoi prodotti e servizi sul mercato più velocemente e rimanere un passo avanti rispetto alla concorrenza. Lasciati alle spalle i fogli di calcolo Excel e le comunicazioni sparse del team e inizia ora con la piattaforma di gestione di progetti e portafogli conforme alla DSGVO prodotta in Germania. La versione di prova è gratuita per 30 giorni!

Sito web: inloox.com

