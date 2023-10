Basecamp è una società americana di software web con sede a Chicago, Illinois. L'azienda è stata cofondata nel 1999 da Jason Fried, Carlos Segura ed Ernest Kim come società di web design chiamata 37signals. Dalla metà del 2004, l'attenzione dell'azienda si è spostata dal web design allo sviluppo di applicazioni web. La sua prima applicazione commerciale è stata Basecamp, seguita da Backpack, Campfire e Highrise. Il framework per applicazioni web open source Ruby on Rails è stato inizialmente creato per uso interno presso 37signals, prima di essere rilasciato pubblicamente nel 2004. Nel febbraio 2014, la società ha adottato una nuova strategia, concentrandosi interamente sul suo prodotto di punta, il pacchetto software anch'esso denominato Basecamp, e rinominando l'azienda da 37signals a Basecamp. Jason Fried e David Heinemeier Hansson hanno pubblicato diversi libri sotto il nome di 37signals.

Sito web: basecamp.com

