Unwrap.ai est une plateforme d'analyse des commentaires basée sur l'IA qui aide les entreprises à comprendre les besoins de leurs clients et à créer des produits qui intéressent réellement les clients. En transformant les commentaires des clients en informations exploitables, Unwrap.ai permet aux équipes produit de dynamiser leurs produits et d'améliorer la satisfaction des clients. L'une des principales caractéristiques d'Unwrap.ai est sa capacité à collecter des commentaires provenant de sources publiques et privées, éliminant ainsi le besoin d'efforts manuels et de feuilles de calcul. Sa technologie d'IA identifie automatiquement les informations et modèles clés dans les commentaires, permettant aux équipes produit de mieux comprendre les préférences et les priorités de leurs clients. Cette compréhension peut ensuite être appliquée pour améliorer la feuille de route du produit et prioriser efficacement le développement des fonctionnalités. Unwrap.ai propose également une fonctionnalité de messagerie qui permet aux entreprises d'annoncer des améliorations de produits directement à leurs clients par courrier électronique en masse, démontrant que leurs commentaires ont été entendus et pris en compte. La plate-forme fournit un tableau de bord convivial et des alertes personnalisables pour garantir que le produit les équipes restent informées des anomalies et des seuils dans leurs données de feedback. De plus, Unwrap.ai propose une API qui permet aux entreprises d'exploiter sa technologie NLP de manière personnalisée pour répondre à leurs besoins spécifiques. Avec Unwrap.ai, les entreprises peuvent économiser du temps et des ressources en rationalisant le processus d'analyse des commentaires et en maximisant leurs ressources d'ingénierie. La plateforme est soutenue par des investisseurs de classe mondiale et est conçue pour aider les entreprises à véritablement comprendre les besoins de leurs clients, leur permettant ainsi de créer des produits extraordinaires.

Site Web : unwrap.ai

