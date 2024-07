Logiciel de marketing par SMS - Applications les plus populaires Les plus populaires Récemment ajouté

Les logiciels de marketing SMS, également appelés logiciels de messagerie texte professionnels, permettent aux organisations d'élaborer des stratégies et d'exécuter des initiatives marketing destinées aux appareils mobiles via SMS (Short Message Service). Ce logiciel aide les entreprises à améliorer la fidélité et l'interaction avec la marque en diffusant des messages opportuns et personnalisés sur les appareils mobiles des clients. Les équipes marketing utilisent des liens d'abonnement basés sur l'autorisation dans les messages de campagne pour cibler les clients potentiels et exécuter des promotions numériques à l'aide de MMS (Multimedia Messaging Service), de sondages, de coupons, d'enquêtes et d'autres fonctionnalités. Grâce aux capacités de messagerie en masse, les utilisateurs peuvent envoyer sans effort de nombreux messages texte promotionnels en un seul clic, permettant ainsi aux entreprises d'acquérir rapidement et facilement un nombre important de nouveaux abonnés. De plus, les équipes de vente et de service client peuvent utiliser la communication SMS pour interagir activement avec des messages texte bidirectionnels avec des prospects et des clients.