Logiciel d'assistant commercial IA - Applications les plus populaires - Singapour

Squaretalk

squaretalk.com

Renforcez votre entreprise et ouvrez la voie à des communications optimisées avec Squaretalk, une plateforme mondiale de communication d'entreprise interactive. Créer une plate-forme intelligente et unifiée pour nos clients est l'objectif de tous les membres de notre équipe, et bien que Squaretalk fournisse un écosystème interconnecté pour les communications d'entreprise, nous pouvons également proposer des solutions individuelles. Axiom est notre PBX cloud complet. Intégré à certains des principaux CRM au monde, Axiom donne aux centres de communication les outils dont ils ont besoin pour fournir un service personnalisé aux clients du monde entier. Composez des appels en un seul clic, gérez le trafic d'appels directement depuis votre CRM. Affichez les détails de l'appelant et l'historique des achats lors de chaque appel, enregistrez tous les appels et associez-les à votre CRM. Axiom fournit également des fonctionnalités étendues permettant aux administrateurs de surveiller les appels et les agents en temps réel, de murmurer des conseils aux agents ou de prendre en charge les appels si nécessaire. Le numéroteur prédictif Matrix prend en charge un nombre illimité d'agents pour aussi peu que 25 $ par utilisateur. Doté d'interfaces Manager et Agent personnalisées et de tableaux de bord en temps réel, Matrix peut gérer jusqu'à 1 000 canaux simultanément. Matrix de Squaretalk est intégré à tous vos outils de génération de leads, y compris les pages de destination, les CRM, les sites affiliés et les listes. Matrix digère vos prospects et contacts et les prépare au contact en détectant les numéros de téléphone actifs et en optimisant les fuseaux horaires. À l'aide de campagnes hautement configurables, les prospects sont sélectionnés de la manière la mieux adaptée aux besoins de l'effort marketing. Écrasez vos campagnes et améliorez le temps de conversation jusqu'à 400 % ! Vous n'avez jamais vu un composeur comme celui-ci. Express est une solution de messagerie multicanal qui offre encore plus de moyens de se connecter avec les clients et garantit que nos clients ne manqueront jamais une occasion de poursuivre une conversation, de résoudre un problème ou de fournir une assistance en temps opportun. Express permet aux entreprises et aux centres de contact de se connecter avec les clients où qu'ils se trouvent, via n'importe quel appareil, sur leur plateforme préférée. En commençant par les SMS, la plateforme comprendra bientôt WhatsApp, Messenger, Viber, Telegram et WeChat. Lynx. Une couche d'intégration sans code et en temps réel qui permettra aux organisations de relier de manière transparente toutes leurs plates-formes et outils de communication d'entreprise. Ne nécessitant aucune connaissance spécialisée ni temps de développement, Lynx responsabilise les centres de contact et les BPO en rendant l'intégration et l'automatisation de systèmes de communication complexes aussi simples que l'utilisation d'une application. Grâce à Lynx, nos clients auront la flexibilité de soumissionner pour presque tous les contrats de leur choix, car Lynx offre un accès sécurisé à plus de 100 applications professionnelles, un transfert de données transparent et une optimisation de la main-d'œuvre. C’est une énorme victoire pour les BPO.