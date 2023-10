TikTok, in China bekannt als Douyin (Chinesisch: 抖音; Pinyin: Dǒuyīn), ist ein chinesischer Video-Sharing-Dienst für soziale Netzwerke im Besitz von ByteDance, einem in Peking ansässigen Internet-Technologieunternehmen, das 2012 von Zhang Yiming gegründet wurde. Es wird zum Erstellen kurzer Musik-, Lippensynchronisations-, Tanz-, Comedy- und Talentvideos von 3 bis 15 Sekunden sowie kurzer Loop-Videos von 3 bis 60 Sekunden verwendet. ByteDance brachte Douyin erstmals im September 2016 für den chinesischen Markt auf den Markt. Später wurde TikTok 2017 für iOS und Android in den meisten Märkten außerhalb des chinesischen Festlandes eingeführt; Allerdings wurde es weltweit, einschließlich der Vereinigten Staaten, erst nach der Fusion mit einem anderen chinesischen Social-Media-Dienst, Musical.ly, am 2. August 2018 verfügbar. TikTok und Douyin haben fast die gleiche Benutzeroberfläche, aber keinen Zugriff auf die Inhalte des jeweils anderen. Ihre Server befinden sich jeweils in dem Markt, in dem die jeweilige App verfügbar ist. Neben dem ByteDance-Hauptsitz in Peking verfügt TikTok auch über weltweite Niederlassungen, darunter in Dublin, Los Angeles, New York City, London, Paris, Berlin, Dubai, Mumbai, Singapur, Jakarta, Seoul und Tokio. Seit seiner Einführung im Jahr 2016 hat TikTok/Douyin in Ostasien, Südasien, Südostasien, den Vereinigten Staaten, der Türkei, Russland und anderen Teilen der Welt schnell an Popularität gewonnen. Seit August 2020 hat TikTok, ohne Douyin, in weniger als vier Jahren weltweit die Marke von 1 Milliarde Nutzer erreicht. Im April 2020 hat Douyin rund 500 Millionen aktive Nutzer pro Monat. Im Juni 2020 wurde Kevin Mayer CEO von TikTok und COO der Muttergesellschaft ByteDance, trat jedoch am 27. August zurück, nur vier Monate nach seinem Amtsantritt. Zuvor war er Vorsitzender von Walt Disney Direct-to-Consumer & International. Am 3. August 2020 drohte US-Präsident Donald Trump damit, TikTok am 15. September in den USA zu verbieten, falls die Verhandlungen über den Kauf des Unternehmens durch Microsoft oder ein anderes „sehr amerikanisches“ Unternehmen scheitern sollten. Am 6. August unterzeichnete Trump zwei Durchführungsverordnungen, die US-„Transaktionen“ mit TikTok und WeChat an seine Muttergesellschaft ByteDance verbieten und 45 Tage nach der Unterzeichnung in Kraft treten sollen. Sie wurde von der indischen Regierung seit Juni 2020 zusammen mit anderen chinesischen Apps als Reaktion auf einen Grenzkonflikt mit China verboten.

Website: tiktok.com

