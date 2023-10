Amazon Music (früher Amazon MP3) ist eine von Amazon betriebene Musik-Streaming-Plattform und ein Online-Musikshop. Es wurde am 25. September 2007 in der öffentlichen Betaversion gestartet und war im Januar 2008 der erste Musikladen, der Musik von den vier großen Musiklabels (EMI, Universal, Warner und Sony BMG) ohne digitale Rechteverwaltung (DRM) verkaufte viele Unabhängige. Alle Titel wurden ursprünglich im MP3-Format mit variabler Bitrate von 256 Kilobit pro Sekunde ohne Wasserzeichen pro Kunde oder DRM verkauft; Allerdings sind einige Titel jetzt mit einem Wasserzeichen versehen. Lizenzvereinbarungen mit Plattenfirmen schränken die Länder ein, in denen die Musik verkauft werden darf. Nach den USA wurde Amazon MP3 am 3. Dezember 2008 im Vereinigten Königreich, am 1. April 2009 in Deutschland und am 10. Juni in Frankreich eingeführt. 2009. Die deutsche Ausgabe ist seit dem 3. Dezember 2009 in Österreich und der Schweiz erhältlich. Der Amazon MP3-Store wurde am 10. November 2010 in Japan gestartet. Die spanische und italienische Ausgabe wurde am 4. Oktober 2012 gestartet. Die Ausgabe in Mexiko war angekündigt am 7. November 2018. Am 17. September 2019 kündigte Amazon Music die Einführung von Amazon Music HD an, einer neuen Stufe verlustfreier Musikqualität mit mehr als 50 Millionen Songs in High Definition (16 Bit/44,1 kHz) und Millionen Songs in Ultra High Definition (24 (Bit)/44 (kHz), 24/48, 24/96, 24/192), die höchste verfügbare Streaming-Audioqualität. Amazon gehört nun zu Tidal und Qobuz, die verlustfreie Musik für Audiophile anbieten. Im Januar 2020 hatte Amazon Music 55 Millionen Hörer.

Website: music.amazon.com

