TuneIn ist ein amerikanischer Audio-Streaming-Dienst, der monatlich über 60 Millionen aktive Nutzer mit Live-Nachrichten, Radio, Sport, Musik und Podcasts versorgt. Im Jahr 2019 hat TuneIn mehr als 75 Millionen monatlich aktive Nutzer. TuneIn wird von der Firma TuneIn Inc. betrieben, die ihren Sitz in San Francisco, Kalifornien, hat. Das Unternehmen wurde 2002 von Bill Moore als RadioTime in Dallas, Texas, gegründet. Benutzer können auf der TuneIn-Website Radio hören, eine mobile App, einen Smart Speaker oder ein anderes unterstütztes Gerät verwenden. Ab 2016 war TuneIn auch für mehr als 55 Fahrzeugmodelle verfügbar. Im Jahr 2013 sammelte das Unternehmen mehr als 47 Millionen US-Dollar an Risikokapital von Institutional Venture Partners, Sequoia Capital, GV, General Catalyst Partners und Icon Ventures.

Website: tunein.com

