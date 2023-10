Amazon Alexa, auch einfach als Alexa bekannt, ist eine von Amazon entwickelte virtuelle KI-Assistententechnologie, die erstmals in den von Amazon Lab126 entwickelten intelligenten Amazon Echo-Lautsprechern verwendet wird. Es ist in der Lage, per Sprache zu interagieren, Musik abzuspielen, Aufgabenlisten zu erstellen, Alarme einzustellen, Podcasts zu streamen, Hörbücher abzuspielen und Wetter-, Verkehrs-, Sport- und andere Echtzeitinformationen wie Nachrichten bereitzustellen. Alexa kann auch mehrere Smart-Geräte steuern, indem es sich selbst als Hausautomationssystem nutzt. Benutzer können die Alexa-Funktionen erweitern, indem sie „Skills“ installieren (zusätzliche Funktionen, die von Drittanbietern entwickelt wurden und in anderen Umgebungen häufiger als Apps bezeichnet werden, z. B. Wetterprogramme und Audiofunktionen). Bei den meisten Geräten mit Alexa können Benutzer das Gerät mit einem Weckwort aktivieren (z. B. Alexa oder Amazon). Bei anderen Geräten (z. B. der mobilen Amazon-App für iOS oder Android und Amazon Dash Wand) muss der Benutzer eine Taste drücken, um den Hörmodus von Alexa zu aktivieren. Auf einigen Telefonen kann der Benutzer jedoch auch einen Befehl sagen, z. B. „Alexa“ oder „Alexa“. „Alexa weckt“. Derzeit sind Interaktion und Kommunikation mit Alexa nur auf Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Japanisch und Hindi verfügbar. In Kanada ist Alexa auf Englisch und Französisch (mit Quebec-Akzent) verfügbar. Im November 2018 arbeiteten mehr als 10.000 Mitarbeiter bei Amazon an Alexa und verwandten Produkten. Im Januar 2019 gab das Geräteteam von Amazon bekannt, dass es über 100 Millionen Alexa-fähige Geräte verkauft hat. Im September 2019 brachte Amazon viele neue Geräte auf den Markt, die viele Rekorde erzielten und gleichzeitig mit der weltweiten Smart-Home-Branche konkurrierten. Der neue Echo Studio war der erste intelligente Lautsprecher mit 360-Grad-Sound und Dolby-Sound. Zu den weiteren neuen Geräten gehörten ein Echo Dot mit einer Uhr hinter dem Stoff, ein neues Amazon Echo der dritten Generation, Echo Show 8, ein Plug-in-Echo-Gerät, Echo Flex, integrierte Alexa-Kopfhörer, Echo-Kopfhörer und integrierte Alexa Brillen, Echo-Rahmen, ein in Alexa integrierter Ring und Echo Loop.

Website: alexa.amazon.com

