Yandex Music ist ein von Yandex entwickelter Musik-Streaming-Dienst. Benutzer wählen Musikkompositionen, Alben und Musiktitelsammlungen aus, um sie bei Bedarf auf ihr Gerät zu streamen und personalisierte Empfehlungen zu erhalten. Der Dienst ist auch als mobile App mit Versionen verfügbar, die mit iOS und Android kompatibel sind. Der Service ist in Armenien, Aserbaidschan, Weißrussland, Georgien, Israel, Kasachstan, Kirgisistan, Moldawien, Russland, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan verfügbar. Das Abonnement kann nur in den oben genannten unterstützten Ländern bezahlt werden, der Dienst ist dann jedoch in allen anderen Ländern verfügbar. Im Oktober 2017 waren über 40 Millionen Musiktitel auf Yandex Music verfügbar. Ungefähr 20 Millionen Menschen nutzen den Dienst mindestens einmal im Monat. Die beliebteste Funktion von Yandex Music sind die intelligenten Wiedergabelisten, die täglich für jeden Benutzer aktualisiert werden und kürzlich gespielte Titel, ähnliche Musik zu seinen Favoriten und verschiedene darauf basierende Titel enthalten auf den Geschmack des Benutzers.

Website: music.yandex.com

