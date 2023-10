Apple Music ist ein Musik- und Video-Streaming-Dienst, der von Apple Inc. entwickelt wurde. Benutzer wählen Musik aus, um sie bei Bedarf auf ihr Gerät zu streamen, oder sie können vorhandene Wiedergabelisten anhören. Zum Service gehören außerdem die Internetradiosender Apple Music 1, Apple Music Hits und Apple Music Country, die 24 Stunden am Tag live in über 200 Länder übertragen. Der Dienst wurde am 8. Juni 2015 angekündigt und am 30. Juni 2015 gestartet. Neue Abonnenten erhalten eine sechsmonatige kostenlose Testphase, bevor für den Dienst ein monatliches Abonnement erforderlich ist. Apple Music war ursprünglich ein reiner Musikdienst und begann 2016 mit der Expansion in Richtung Video. Geschäftsführer Jimmy Iovine hat erklärt, dass die Absicht des Dienstes darin bestehe, eine „kulturelle Plattform“ zu werden, und Apple möchte angeblich, dass der Dienst ein „One-Stop-Shop für“ ist Popkultur". Das Unternehmen investiert aktiv stark in die Produktion und den Einkauf von Videoinhalten, sowohl in Bezug auf Musikvideos und Konzertaufnahmen, die Musikveröffentlichungen unterstützen, als auch in Webserien und Spielfilme. Die ursprüngliche iOS-Version von Apple Music erhielt gemischte Kritiken, wobei sich die Kritik auf eine Benutzeroberfläche richtete, die als „nicht intuitiv“ galt. Es wurde jedoch für seine Playlist-Kuratierung, eine umfangreiche Bibliothek mit Songs zum Streamen und seine Integration mit anderen Apple-Geräten und -Diensten gelobt. In iOS 10 erhielt die App ein umfassendes Redesign, das positive Kritiken für eine aktualisierte Benutzeroberfläche mit weniger Unordnung, verbesserter Navigation und einer stärkeren Betonung der Benutzerbibliotheken erhielt. Apple Music gewann nach seiner Einführung schnell an Popularität und übertraf in nur sechs Monaten die Marke von 10 Millionen Abonnenten. Der Dienst hatte im Juni 2019 weltweit 60 Millionen Abonnenten.

Website: music.apple.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Apple Music verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.