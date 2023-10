Twitch ist ein Video-Live-Streaming-Dienst, der von Twitch Interactive, einer Tochtergesellschaft von Amazon, betrieben wird. Die im Juni 2011 als Spin-off der allgemeinen Streaming-Plattform Justin.tv eingeführte Website konzentriert sich in erster Linie auf Live-Streaming von Videospielen, darunter Übertragungen von E-Sport-Wettbewerben, zusätzlich zu Musikübertragungen, kreativen Inhalten und neuerdings auch „ im echten Leben“-Streams. Inhalte auf der Website können entweder live oder per Video-on-Demand angesehen werden. Die Popularität von Twitch übertraf die seines Gegenstücks von allgemeinem Interesse. Im Oktober 2013 hatte die Website 45 Millionen einzelne Besucher und im Februar 2014 galt sie als viertgrößte Quelle für Spitzen-Internetverkehr in den Vereinigten Staaten. Gleichzeitig wurde die Muttergesellschaft von Justin.tv in Twitch Interactive umbenannt, um die Schwerpunktverlagerung darzustellen – Justin.tv wurde im August 2014 geschlossen. In diesem Monat wurde der Dienst für 970 Millionen US-Dollar von Amazon übernommen, was später der Fall war führte zur Einführung von Synergien mit dem Abonnementdienst des Unternehmens Amazon Prime. Später erwarb Twitch Curse, einen Betreiber von Online-Videospiel-Communities, und führte die Möglichkeit ein, Spiele über Links in Streams zu kaufen, sowie ein Programm, das es Streamern ermöglicht, Provisionen für den Verkauf der von ihnen gespielten Spiele zu erhalten. Bis 2015 hatte Twitch mehr als 1,5 Millionen Sender und 100 Millionen Zuschauer pro Monat. Im Jahr 2017 blieb Twitch der führende Live-Streaming-Videodienst für Videospiele in den USA und hatte einen Vorteil gegenüber YouTube Gaming. Im Mai 2018 gab es monatlich 2,2 Millionen Rundfunkveranstalter und 15 Millionen aktive Nutzer pro Tag, mit durchschnittlich etwa einer Million gleichzeitigen Nutzern. Im Mai 2018 hatte Twitch über 27.000 Partnerkanäle.

Website: twitch.tv

