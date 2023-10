Vimeo ist eine Video-Hosting-, Sharing- und Serviceplattform mit Hauptsitz in New York City. Vimeo arbeitet werbefrei und erzielt Einnahmen stattdessen durch die Bereitstellung von Abonnementplänen für Videoinhaltsproduzenten und das Angebot von Software as a Service (SaaS) mit Videoerstellungs-, Bearbeitungs- und Übertragungstools, Unternehmenssoftwarelösungen sowie den Mitteln dafür Videoprofis, um mit Kunden und anderen Fachleuten in Kontakt zu treten. Vimeo konzentriert sich auf die Bereitstellung von hochauflösenden Videos auf einer Reihe von Geräten. Die Website wurde ursprünglich von Jake Lodwick und Zach Klein im Jahr 2004 als Spin-off von CollegeHumor erstellt, um Humorvideos unter Kollegen zu teilen, wurde jedoch zurückgestellt, um die wachsende Beliebtheit von CollegeHumor zu unterstützen. IAC erwarb CollegeHumor und Vimeo im Jahr 2006, und nachdem Google YouTube für über 1,65 Milliarden US-Dollar übernommen hatte, konzentrierte sich IAC stärker auf Vimeo, um mit YouTube zu konkurrieren, und konzentrierte sich auf die Bereitstellung kuratierter Inhalte und hochauflösender Videos, um sich von anderen Video-Sharing-Sites abzuheben. Lodwick und Klein verließen das Unternehmen schließlich im Jahr 2009 und IAC führte eine stärker unternehmensorientierte Struktur ein, um die Dienste von Vimeo auszubauen. Die derzeitige CEO Anjali Sud ist seit Juli 2017 im Amt.

Website: vimeo.com

