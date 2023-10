Zillow Group, Inc., oder einfach Zillow, ist ein amerikanisches Online-Immobiliendatenbankunternehmen, das 2006 gegründet wurde und von Rich Barton und Lloyd Frink, ehemaligen Microsoft-Führungskräften und Gründern des Microsoft-Spin-offs Expedia, Spencer Rascoff, a Mitbegründer von Hotwire.com, David Beitel, derzeitiger Chief Technology Officer von Zillow, und Kristin Acker, derzeitige Senior Vice President of Experience Design bei Zillow. Barton ist der derzeitige CEO von Zillow, Inc.

Website: zillow.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Zillow verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.