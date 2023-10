DocuSign, Inc. ist ein amerikanisches Unternehmen mit Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien, das Organisationen die Verwaltung elektronischer Vereinbarungen ermöglicht. Als Teil der DocuSign Agreement Cloud bietet DocuSign eSignature an, eine Möglichkeit, auf verschiedenen Geräten elektronisch zu signieren. DocuSign gibt an, über 475.000 Kunden und Hunderte Millionen Nutzer in mehr als 180 Ländern zu haben. Von DocuSign verarbeitete Signaturen entsprechen dem US-amerikanischen ESIGN Act und der eIDAS-Verordnung der Europäischen Union, einschließlich EU Advanced und EU Qualified Signatures. Im April 2018 beantragte DocuSign einen Börsengang. Zum Zeitpunkt des Börsengangs waren die Risikoinvestitionsfirmen Sigma Partners, Ignition Partners und Frazier Technology Ventures die größten Aktionäre, und der ehemalige CEO Keith Krach war der größte Einzelaktionär. Keiner der ursprünglichen Gründer oder der derzeitige CEO Daniel Springer sind Großaktionäre. Das Unternehmen ging am 27. April 2018 an die NASDAQ.

Website: docusign.com

