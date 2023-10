Ubiquiti Inc. ist ein amerikanisches Technologieunternehmen, das 2003 in San Jose, Kalifornien, gegründet wurde. Ubiquiti ist heute in New York City ansässig und produziert und vertreibt drahtlose Datenkommunikations- und kabelgebundene Produkte für Unternehmen und Privathaushalte unter mehreren Markennamen.

Website: ui.com

