Square, Inc. ist ein amerikanisches Finanzdienstleistungs-, Handelsdienstleistungs-Aggregator- und mobiles Zahlungsunternehmen mit Sitz in San Francisco, Kalifornien. Das Unternehmen vermarktet Software- und Hardware-Zahlungsprodukte und hat sich auf Dienstleistungen für kleine Unternehmen ausgeweitet. Das Unternehmen wurde 2009 von Jack Dorsey und Jim McKelvey gegründet und brachte 2010 seine erste App und seinen ersten Dienst auf den Markt. Seit November 2015 wird es als Aktiengesellschaft an der New Yorker Börse unter dem Tickersymbol SQ gehandelt.

Website: squareup.com

