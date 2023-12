Die 1969 gegründete Software AG ist ein Unternehmen für Unternehmenssoftware mit über 10.000 Unternehmenskunden in über 70 Ländern. Das Unternehmen ist der zweitgrößte Softwareanbieter in Deutschland und der siebtgrößte in Europa. Die Software AG wird an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol „SOW“ gehandelt und ist Teil des Technologieindex TecDAX.

Website: softwareag.cloud

