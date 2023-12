Die Deutsche Lufthansa AG (deutsche Aussprache: [ˌdɔʏtʃə ˈlʊfthanzaː]), allgemein abgekürzt als Lufthansa, ist die Fluggesellschaft und größte Fluggesellschaft Deutschlands, die zusammen mit ihren Tochtergesellschaften gemessen an der beförderten Passagierzahl die zweitgrößte Fluggesellschaft Europas ist. Der Name des ehemaligen Flaggschiffs leitet sich vom deutschen Wort „Luft“ für „Luft“ und „Hansa“ für Hanse ab. Lufthansa ist eines der fünf Gründungsmitglieder der Star Alliance, der 1997 gegründeten weltgrößten Airline-Allianz. Der Slogan des Unternehmens lautet „Sag Ja zur Welt“. Neben ihren eigenen Dienstleistungen gehören zu ihr auch die Passagierfluggesellschaften Austrian Airlines und Swiss International Air Lines, Brussels Airlines und Eurowings (von Lufthansa auf Englisch als Passenger Airline Group bezeichnet) besitzt die Deutsche Lufthansa AG als Teil der Lufthansa Group mehrere luftfahrtbezogene Unternehmen wie Lufthansa Technik und LSG Sky Chefs. Insgesamt verfügt der Konzern über mehr als 700 Flugzeuge und ist damit eine der größten Airline-Flotten der Welt. Der Sitz und die Unternehmenszentrale der Lufthansa befinden sich in Köln. Die Hauptbetriebsbasis, Lufthansa Aviation Center genannt, befindet sich am primären Drehkreuz der Lufthansa am Frankfurter Flughafen und ihr sekundäres Drehkreuz am Flughafen München, wo ein sekundäres Flugbetriebszentrum unterhalten wird.

