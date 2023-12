Air Malta plc ist die Flaggschiff-Fluggesellschaft Maltas mit Hauptsitz in Luqa und Drehkreuz am Malta International Airport. Es bietet Flüge zu Zielen in Europa, dem Nahen Osten und Nordafrika an.

Website: airmalta.com

