Wizz Air, gesetzlich eingetragen als Wizz Air Ungarn Ltd. und stilisiert als W!ZZ Air, ist eine ungarische Ultra-Low-Cost-Fluggesellschaft mit Hauptsitz in Budapest, Ungarn. Die Fluggesellschaft bedient viele Städte in ganz Europa sowie einige Ziele in Nordafrika und im Nahen Osten.

Website: wizzair.com

