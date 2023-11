Kaufen Sie noch heute günstige Flüge ins Baltikum, in den Nahen Osten und nach Europa online bei airBaltic. Von Riga, Vilnius und Tallinn aus fliegen wir zu über 70 Zielen. airBaltic, gesetzlich eingetragen als AS Air Baltic Corporation, ist die nationale Fluggesellschaft Lettlands und hat ihren Hauptsitz auf dem Gelände des internationalen Flughafens Riga in der Gemeinde Mārupe in der Nähe von Riga. Ihr Hauptdrehkreuz ist Riga und sie betreibt Stützpunkte in Tallinn, Vilnius und Tampere.

