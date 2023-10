Multi-Konto-Anmeldung

Spaces bietet Unterstützung für eine breite Palette von geschäftlichen und privaten Webdiensten.

Mit der Möglichkeit, jeden Dienst mehrfach in einem einzigen Space hinzuzufügen, ist Space das ideale Tool für die gleichzeitige Verwaltung mehrerer geschäftlicher und persönlicher Konten. So können Sie beispielsweise fünf verschiedene Gmail- oder Slack-Konten gleichzeitig in einem einzigen Space verwenden.