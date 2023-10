Walgreen Company oder einfach Walgreens ist ein amerikanisches Unternehmen, das nach CVS Health die zweitgrößte Apothekenkette in den Vereinigten Staaten ist. Das Unternehmen ist auf die Ausstellung von Rezepten, Gesundheits- und Wellnessprodukten, Gesundheitsinformationen und Fotodienstleistungen spezialisiert. Zum 31. August 2019 betrieb das Unternehmen 9.277 Geschäfte in den Vereinigten Staaten. Es wurde 1901 in Chicago, Illinois, gegründet. Der Hauptsitz von Walgreens befindet sich im Chicagoer Vorort Deerfield, Illinois. Im Jahr 2014 stimmte das Unternehmen zu, die restlichen 55 % der in der Schweiz ansässigen Alliance Boots, die es noch nicht besaß, zu erwerben, um ein globales Unternehmen zu gründen. Gemäß den Bedingungen des Kaufs fusionierten die beiden Unternehmen am 31. Dezember 2014 zu einer neuen Holdinggesellschaft, Walgreens Boots Alliance Inc.. Walgreens wurde eine Tochtergesellschaft des neuen Unternehmens, das seinen Hauptsitz in Deerfield behält und an der Nasdaq unter handelt das Symbol WBA.

Website: walgreens.com

