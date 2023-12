Food Network ist ein amerikanischer Basiskabelsender im Besitz von Television Food Network, G.P., einem Joint Venture und einer offenen Partnerschaft zwischen Discovery, Inc. (die 69 % der Anteile am Netzwerk hält) und der Nexstar Media Group (die die restlichen 31 % besitzt). ). Trotz dieser Eigentümerstruktur wird der Sender als Abteilung von Discovery Networks U.S. verwaltet und betrieben. Der Sender sendet sowohl spezielle als auch regelmäßige Episodenprogramme über Essen und Kochen. Neben seinem Hauptsitz in New York City verfügt Food Network über Niederlassungen in Atlanta, Los Angeles, San Francisco, Chicago, Detroit, Jersey City, Cincinnati und Knoxville. Im September 2018 empfangen 91 Millionen Haushalte in den Vereinigten Staaten Food Network (98,6 % der Haushalte mit Kabelanschluss).

Website: foodnetwork.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Food Network verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.