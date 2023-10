Fox News (offiziell Fox News Channel, abgekürzt FNC und allgemein bekannt als Fox) ist ein amerikanischer multinationaler konservativer Kabelnachrichtensender. Es gehört Fox News Media, das wiederum der Fox Corporation gehört. Der Sender sendet hauptsächlich aus Studios in der 1211 Avenue of the Americas in New York City. Fox News bedient weltweit 86 Länder und Überseegebiete und sendet in den Werbepausen internationale Sendungen mit Fox Extra-Segmenten. Der Sender wurde vom australisch-amerikanischen Medienmogul Rupert Murdoch gegründet, um ein konservatives Publikum anzusprechen, und stellte den ehemaligen republikanischen Medienberater und CNBC-Manager Roger Ailes als Gründungs-CEO ein. Es startete am 7. Oktober 1996 und erreichte 17 Millionen Kabelabonnenten. Fox News wuchs in den späten 1990er und 2000er Jahren und entwickelte sich zum dominierenden Abonnement-Nachrichtensender in den USA. Im September 2018 empfingen etwa 87.118.000 US-Haushalte (90,8 % der Fernsehabonnenten) Fox News. Im Jahr 2019 war Fox News mit durchschnittlich 2,5 Millionen Zuschauern der am besten bewertete Kabelsender. Murdoch ist der derzeitige Vorstandsvorsitzende und Suzanne Scott ist die CEO. Es wurde beschrieben, dass Fox News eine voreingenommene Berichterstattung zugunsten der Republikanischen Partei, der Regierungen von George W. Bush und Donald Trump sowie konservativer Anliegen praktiziert und gleichzeitig die Demokratische Partei negativ darstellt Licht. Kritiker bezeichneten den Sender als schädlich für die Integrität der Nachrichten insgesamt. Mitarbeiter von Fox News sagten, dass die Nachrichtenberichterstattung unabhängig von ihrer Meinungs- und Kommentarprogrammierung agiere, und bestritten eine Voreingenommenheit in der Nachrichtenberichterstattung, während ehemalige Mitarbeiter sagten, Fox habe ihnen befohlen, „die Nachrichten zugunsten der Konservativen auszurichten“. Während Trumps Präsidentschaft haben Beobachter eine ausgeprägte Tendenz des Fox News Channel festgestellt, als „Sprachrohr“ für die Regierung zu fungieren und „Propaganda“ und eine „Rückkopplungsschleife“ für Trump bereitzustellen Ich bin dazu gekommen, staatliches Fernsehen zu haben.

Website: foxnews.com

