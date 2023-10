The Weather Channel (TWC) ist ein amerikanischer Pay-TV-Kanal der Weather Group, LLC, einer Tochtergesellschaft von Entertainment Studios. Der Hauptsitz des Senders befindet sich in Atlanta, Georgia. Der am 2. Mai 1982 gestartete Sender sendet Wettervorhersagen und wetterbezogene Nachrichten und Analysen sowie Dokumentationen und Unterhaltungsprogramme zum Thema Wetter. Ein Schwesternetzwerk, Weatherscan, ist ein digitaler Kabel- und Satellitendienst, der rund um die Uhr automatisierte lokale Vorhersagen und Radarbilder bietet. Die frühere Muttergesellschaft des Weather Channel, die Weather Company (seit 2016 Teil von IBM), bietet auch Vorhersagen für terrestrische und Satellitenradiosender, Zeitungen, mobile Apps und Websites, einschließlich einer umfangreichen Online-Präsenz unter Weather.com. Der Weather Channel lizenziert weiterhin seine Markenwerte und Wetterdaten von IBM. Im September 2018 wurde der Weather Channel von rund 79,128 Millionen Haushalten empfangen, die einen Pay-TV-Dienst in den Vereinigten Staaten abonniert haben.

Website: weather.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit The Weather Channel verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.