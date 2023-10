CNN (Cable News Network) ist ein amerikanischer Pay-TV-Nachrichtensender im Besitz von CNN Worldwide, einer Einheit der WarnerMedia News & Sports-Abteilung von WarnerMedia von AT&T. CNN wurde 1980 vom amerikanischen Medieninhaber Ted Turner und Reese Schonfeld als 24-Stunden-Kabelnachrichtensender gegründet. Bei seinem Start im Jahr 1980 war CNN der erste Fernsehsender, der rund um die Uhr Nachrichtenberichterstattung bot, und der erste reine Nachrichtenfernsehsender in den Vereinigten Staaten. Während der Nachrichtensender zahlreiche Tochtergesellschaften hat, sendet CNN hauptsächlich aus 30 Hudson Yards in New York City und Studios in Washington, D.C. und Los Angeles. Sein Hauptsitz im CNN Center in Atlanta – der 2020 schwere Schäden erlitt – wird nur für Wochenendprogramme genutzt. CNN wird manchmal als CNN/U.S. bezeichnet. (oder CNN Domestic), um den US-Sender von seinem internationalen Schwesternetzwerk CNN International zu unterscheiden. Der Sender ist bekannt für seine dramatische Live-Berichterstattung über aktuelle Nachrichten, von denen einige als übermäßig sensationslüstern kritisiert wurden, und für seine Bemühungen, unparteiisch zu sein, was zu Vorwürfen der falschen Ausgewogenheit geführt hat. Im September 2018 hat CNN 90,1 Millionen Fernsehsender Haushalte als Abonnenten (97,7 % der Haushalte mit Kabelanschluss) in den Vereinigten Staaten. Im Jahr 2019 belegte CNN mit durchschnittlich 972.000 Zuschauern den dritten Platz unter den Kabelnachrichtensendern hinter den Konkurrenten Fox News und MSNBC. CNN belegt unter allen Basiskabelnetzen den 14. Platz. Weltweit werden CNN-Programme über CNN International ausgestrahlt, das von Zuschauern in über 212 Ländern und Territorien gesehen werden kann. Die inländische US-Version, manchmal auch als CNN (US) bezeichnet, ist auch in Kanada, auf einigen Inseln der Karibik und in Japan verfügbar, wo sie 2003 erstmals auf CNNj ausgestrahlt wurde, mit Simultanübersetzung ins Japanische. Ab Ende 2010 wurde der hochauflösende Feed von CNN US in Japan für amerikanische Zuschauer unter dem Namen „CNN/US HD“ eingeführt und wird von Japan Cable Television (JCTV) an mehrere verschiedene Mehrkanal-TV-Anbieter verteilt, wie z J:COM, SKY PerfecTV!, iTSCOM und der JCTVWiFi-Dienst.

