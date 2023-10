ESPN (ursprünglich eine Initiale für Entertainment and Sports Programming Network) ist ein amerikanischer multinationaler Kabelsportsender im Besitz von ESPN Inc., im gemeinsamen Besitz der Walt Disney Company (80 %) und Hearst Communications (20 %). Das Unternehmen wurde 1979 von Bill Rasmussen zusammen mit seinem Sohn Scott Rasmussen und Ed Egan gegründet. ESPN sendet hauptsächlich aus Studioeinrichtungen in Bristol, Connecticut. Das Netzwerk betreibt außerdem Niederlassungen in Miami, New York City, Seattle, Charlotte und Los Angeles. James Pitaro fungiert derzeit als Vorsitzender von ESPN, eine Position, die er seit dem 5. März 2018 innehat, nachdem John Skipper am 18. Dezember 2017 zurückgetreten ist. Obwohl ESPN einer der erfolgreichsten Sportsender ist, gab es viel Kritik an ESPN . Dazu gehören Vorwürfe der voreingenommenen Berichterstattung, Interessenkonflikte und Kontroversen mit einzelnen Sendern und Analysten. Seit September 2018 ist ESPN für rund 86 Millionen Fernsehhaushalte (93,2 % der Haushalte mit Bezahlfernsehen) in den Vereinigten Staaten verfügbar. Zusätzlich zum Flaggschiffsender und seinen sieben zugehörigen Kanälen in den Vereinigten Staaten sendet ESPN in mehr als 200 Länder. Das Unternehmen betreibt regionale Kanäle in Australien, Brasilien, Lateinamerika und im Vereinigten Königreich. In Kanada besitzt das Unternehmen eine 20-prozentige Beteiligung an The Sports Network (TSN) und seinen fünf Schwesternetzwerken. Im Jahr 2011 wurde die Geschichte und der Aufstieg von ESPN in „Those Guys Have All the Fun“ dokumentiert. Es ist ein Sachbuch, das von James Andrew Miller und Tom Shales geschrieben und von Little, Brown and Company veröffentlicht wurde.

