U.S. News & World Report ist ein amerikanisches Medienunternehmen, das Nachrichten, Meinungen, Verbraucherratschläge, Rankings und Analysen veröffentlicht. U.S. News wurde 1933 als Nachrichtenmagazin gegründet und ist 2010 auf hauptsächlich webbasierte Veröffentlichungen umgestiegen. U.S. News behandelt Politik, Bildung, Gesundheit, Geld, Karriere, Reisen, Technologie und Autos. Das Ranking der US-Nachrichten über amerikanische und internationale Hochschulen und Universitäten gehört neben Times Higher Education, Academic Ranking of World Universities und QS World University Rankings zu den am häufigsten verwendeten Hochschulrankings.

Website: usnews.com

