Die Nielsen Corporation, selbst bekannt als The Nielsen Company und früher bekannt als ACNielsen oder AC Nielsen, ist ein globales Marktforschungsunternehmen mit weltweitem Hauptsitz in New York City, USA. Der regionale Hauptsitz für Nordamerika befindet sich in Chicago.

Website: nielsen.com

