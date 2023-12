Barnes & Noble Booksellers ist ein amerikanischer Buchhändler. Es ist ein Fortune-1000-Unternehmen und der Buchhändler mit der größten Anzahl an Einzelhandelsgeschäften in den Vereinigten Staaten. Mit Stand vom 7. März 2019 betreibt das Unternehmen 627 Einzelhandelsgeschäfte in allen 50 US-Bundesstaaten. Im August 2019 erwarb die Elliott Management Corporation das Unternehmen. Barnes & Noble ist hauptsächlich über seine Buchhandlungskette Barnes & Noble Booksellers tätig. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in der 122 Fifth Avenue in New York City. Nach einer Reihe von Fusionen und Insolvenzen in der amerikanischen Buchhandelsbranche seit den 1990er Jahren steht Barnes & Noble allein als größte nationale Buchhandelskette der Vereinigten Staaten da. Zuvor betrieb Barnes & Noble die Kette kleiner B. Dalton Bookseller-Läden in Einkaufszentren, bis sie die Auflösung der Kette ankündigten. Das Unternehmen war auch einer der landesweit größten Verwalter von Hochschulschulbuchläden auf oder in der Nähe vieler Hochschulgelände, als dieser Geschäftsbereich 2015 als separate Aktiengesellschaft mit dem Namen Barnes & Noble Education ausgegliedert wurde. Das Unternehmen ist bei seinen Kunden für seine großen Einzelhandelsgeschäfte bekannt, von denen viele über ein Café verfügen, in dem Starbucks-Kaffee und andere Verbrauchsartikel serviert werden. Die meisten Geschäfte verkaufen Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, DVDs, Graphic Novels, Geschenke, Spiele, Spielzeug, Musik sowie Nook-E-Reader und Tablets.

Website: barnesandnoble.com

