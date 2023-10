Walmart Inc. (; ehemals Wal-Mart Stores, Inc.) ist ein amerikanisches multinationales Einzelhandelsunternehmen, das eine Kette von Hypermärkten, Discount-Kaufhäusern und Lebensmittelgeschäften betreibt und seinen Hauptsitz in Bentonville, Arkansas, hat. Das Unternehmen wurde 1962 von Sam Walton gegründet und am 31. Oktober 1969 gegründet. Es besitzt und betreibt außerdem die Einzelhandelslager von Sam's Club. Zum 31. Juli 2020 verfügt Walmart über 11.496 Geschäfte und Clubs in 27 Ländern, die unter 56 verschiedenen Namen firmieren. Das Unternehmen firmiert unter dem Namen Walmart in den Vereinigten Staaten und Kanada, unter dem Namen Walmart de México y Centroamérica in Mexiko und Mittelamerika, unter dem Namen Asda im Vereinigten Königreich, unter dem Namen Seiyu Group in Japan und unter dem Namen Flipkart Wholesale in Indien. Das Unternehmen verfügt über hundertprozentige Niederlassungen in Argentinien, Chile, Kanada und Südafrika. Seit August 2018 hält Walmart mit 20 Prozent der Unternehmensanteile nur noch eine Minderheitsbeteiligung an Walmart Brasil, das im August 2019 in Grupo Big umbenannt wurde, und die Private-Equity-Gesellschaft Advent International hält 80 Prozent der Anteile an dem Unternehmen. Laut der Fortune Global 500-Liste im Jahr 2019 ist Walmart mit einem Umsatz von 514,405 Milliarden US-Dollar das größte Unternehmen der Welt. Mit 2,2 Millionen Mitarbeitern ist Walmart auch der größte private Arbeitgeber der Welt. Es handelt sich um ein börsennotiertes Familienunternehmen, da das Unternehmen von der Familie Walton kontrolliert wird. Sam Waltons Erben besitzen über ihre Holdinggesellschaft Walton Enterprises und ihre Einzelbeteiligungen über 50 Prozent von Walmart. Walmart war 2019 der größte Lebensmitteleinzelhändler in den Vereinigten Staaten, und 65 Prozent des Umsatzes von Walmart in Höhe von 510,329 Milliarden US-Dollar stammten aus US-Geschäften. Walmart wurde 1972 an der New Yorker Börse notiert. 1988 war das Unternehmen der profitabelste Einzelhändler in den USA. und im Oktober 1989 war es das umsatzstärkste Unternehmen. Das Unternehmen war ursprünglich geografisch auf den Süden und den unteren Mittleren Westen beschränkt, verfügte jedoch Anfang der 1990er Jahre über Filialen von Küste zu Küste. Sam's Club wurde im November 1989 in New Jersey eröffnet, und die erste Filiale in Kalifornien wurde im Juli 1990 in Lancaster eröffnet. Im Oktober 1990 eröffnete ein Walmart in York, Pennsylvania, das erste Hauptgeschäft im Nordosten. Die Investitionen von Walmart außerhalb der USA haben sich gezeigt Gemischte Resultate. Seine Betriebe und Tochtergesellschaften in Kanada, dem Vereinigten Königreich, Mittelamerika, Südamerika und China sind äußerst erfolgreich, seine Unternehmungen in Deutschland und Südkorea scheiterten jedoch.

