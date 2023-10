Kohl's ist eine amerikanische Kaufhaus-Einzelhandelskette, die von der Kohl's Corporation betrieben wird. Seit Februar 2013 ist es die größte Kaufhauskette in den Vereinigten Staaten mit 1.158 Standorten und betreibt Filialen in allen US-Bundesstaaten außer Hawaii. Das Unternehmen wurde vom polnischen Einwanderer Maxwell Kohl gegründet, der 1927 in Milwaukee, Wisconsin, einen Lebensmittelladen an der Ecke eröffnete. Es entwickelte sich zu einer erfolgreichen Kette in der Region und 1962 expandierte das Unternehmen mit der Eröffnung seines ersten Kaufhauses. Die British American Tobacco Company übernahm 1972 eine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen, das noch von der Familie Kohl geführt wurde, und 1979 wurde das Unternehmen an BATUS Inc. verkauft. Eine Gruppe von Investoren kaufte das Unternehmen 1986 von British American Tobacco und brachte es an die Börse im Jahr 1992. Kohl's hat seinen Hauptsitz im Milwaukee-Vorort Menomonee Falls, Wisconsin. Im Mai 2012 wurde sie zur größten Kaufhauskette in den Vereinigten Staaten und übertraf damit ihren größten Konkurrenten J. C. Penney. Das Unternehmen ist sowohl im S&P 500 (seit 1998) als auch im Fortune 500 gelistet. Gemessen am Umsatz war die Kette 2019 der 23. größte Einzelhändler in den Vereinigten Staaten. Ab 2013 war Kohl's die zweitgrößte US-Filiale Filialunternehmen nach Einzelhandelsumsätzen.

Website: kohls.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Kohl's verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.