Macy’s (ursprünglich R. H. Macy & Co.) ist eine amerikanische Kaufhauskette, die 1858 von Rowland Hussey Macy gegründet wurde. Es wurde 1994 eine Abteilung der in Cincinnati ansässigen Federated Department Stores und ist über diese mit der Kaufhauskette Bloomingdale's verbunden. Die Holdinggesellschaft wurde 2007 in Macy's, Inc. umbenannt. Im Jahr 2015 war Macy's gemessen am Einzelhandelsumsatz das größte US-Kaufhausunternehmen. Zum 2. Mai 2020 gab es 552 Geschäfte (614 Kartons), darunter 11 Flaggschiffe (16 Kartons) und 384 Magnete (430 Kartons), also insgesamt 395 Kerngeschäfte (446 Kartons) und 97 Nachbarschaftsläden (103 Kartons). , für insgesamt 550 Vollsortimentsgeschäfte), 50 Möbelgalerien (55 Boxen), 3 Möbelausverkaufszentren, 6 freistehende Backstage-Geschäfte und 1 Market by Macy's mit dem Macy's-Namensschild, der in den gesamten Vereinigten Staaten in Betrieb ist. Der Flagship-Store befindet sich am Herald Square im New Yorker Stadtteil Manhattan. Das Unternehmen beschäftigte 130.000 Mitarbeiter und erzielte 2017 einen Jahresumsatz von 24,8 Milliarden US-Dollar. Macy's veranstaltet seit 1924 die jährliche Macy's Thanksgiving Day Parade in New York City und sponsert seit 1976 das jährliche Feuerwerk der Stadt am 4. Juli. Macy's Herald Square ist eines davon eines der größten Kaufhäuser der Welt. Der Flagship-Store erstreckt sich über fast einen gesamten New Yorker Block, verfügt über eine Verkaufsfläche von etwa 1,1 Millionen Quadratmetern, bietet zusätzliche Büro- und Lagerflächen und dient als Endpunkt für die Thanksgiving-Parade. Der Wert des Herald Square wird auf rund 3 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Website: macys.com

