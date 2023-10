CVS Pharmacy (stilisiert als CVSpharmacy, früher CVS/pharmacy) ist ein amerikanisches Einzelhandelsunternehmen. Das Unternehmen gehört CVS Health und hat seinen Hauptsitz in Woonsocket, Rhode Island. Es war auch als Consumer Value Store bekannt und hieß ursprünglich auch „Consumer Value Store“ und wurde 1963 in Lowell, Massachusetts, gegründet. Die Kette war von ihrer Gründung bis zur Ausgliederung ihrer heutigen Muttergesellschaft (CVS Health) im Besitz ihrer ursprünglichen Holdinggesellschaft Melville Corporation 1996 gründete CVS Pharmacy ein eigenes Unternehmen. CVS Pharmacy ist derzeit die größte Apothekenkette in den Vereinigten Staaten, gemessen an der Anzahl der Standorte (über 9.600 im Jahr 2016) und dem Gesamtumsatz mit Rezepten. Seine Muttergesellschaft ist gemessen am Umsatz des Geschäftsjahres 2017 das siebtgrößte US-Unternehmen in der Fortune 500-Liste. Die Muttergesellschaft des führenden Konkurrenten von CVS Pharmacy (Walgreens) belegte im gleichen Zeitraum den 19. Platz. CVS verkauft verschreibungspflichtige Medikamente und ein breites Sortiment an allgemeinen Handelswaren, darunter rezeptfreie Arzneimittel, Schönheitsprodukte und Kosmetika, Film- und Fotobearbeitungsdienste, saisonale Waren, Grußkarten und Fertiggerichte über ihre Einzelhandelsgeschäfte CVS Pharmacy und Longs Drugs sowie online über CVS.com. Darüber hinaus bietet das Unternehmen über seine mehr als 1.100 MinuteClinic-Kliniken sowie deren Diabetes-Pflegezentren Gesundheitsdienstleistungen an. Die meisten dieser Kliniken befinden sich innerhalb oder außerhalb von CVS-Filialen.

Website: cvs.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit CVS Pharmacy verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.