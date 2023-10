Lowe's Companies, Inc., firmierend als Lowe's, ist ein amerikanisches Einzelhandelsunternehmen, das sich auf Heimwerkerarbeiten spezialisiert hat. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Mooresville, North Carolina, und betreibt eine Einzelhandelskette in den Vereinigten Staaten und Kanada. Mit Stand November 2018 betreiben Lowe's und seine verbundenen Unternehmen 2.015 Baumärkte und Baumärkte in Nordamerika. Lowe's ist die zweitgrößte Baumarktkette in den Vereinigten Staaten hinter dem Konkurrenten The Home Depot und vor Menards. Es ist auch die zweitgrößte Eisenwarenkette der Welt, ebenfalls hinter The Home Depot, aber vor den europäischen Einzelhändlern Leroy Merlin, B&Q und OBI.

Website: lowes.com

