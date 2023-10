Target Corporation ist ein amerikanisches Einzelhandelsunternehmen. Es ist der achtgrößte Einzelhändler in den Vereinigten Staaten und ein Bestandteil des S&P 500 Index. Target wurde 1962 als Discount-Abteilung der Dayton's Company aus Minneapolis, Minnesota, gegründet. In den 1980er Jahren begann das Unternehmen mit der landesweiten Expansion des Ladens (als Teil der Dayton-Hudson Corporation) und führte in den 1990er Jahren neue Ladenformate unter der Marke Target ein. Das Unternehmen hat sich als Billiganbieter in der Branche einen Namen gemacht. Die Muttergesellschaft wurde im Jahr 2000 in Target Corporation umbenannt und trennte sich im Jahr 2004 von ihren letzten Kaufhausketten. Sie litt unter einer massiven und vielbeachteten Sicherheitsverletzung bei Kreditkartendaten von Kunden und dem Scheitern ihrer kurzlebigen Tochtergesellschaft Target Canada in den USA Anfang der 2010er Jahre startete das Unternehmen, erlebte jedoch mit der Expansion in städtische Märkte in den Vereinigten Staaten erneuten Erfolg. Im Jahr 2019 betrieb Target 1.844 Geschäfte in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen steht auf Platz 37 der Fortune-500-Liste 2020 der größten US-amerikanischen Unternehmen nach Gesamtumsatz. Zu ihren Einzelhandelsformaten gehören der Discounter Target, der Hypermarkt SuperTarget und „kleinformatige“ Geschäfte, die zuvor CityTarget und TargetExpress hießen, bevor sie unter der Marke Target konsolidiert wurden.

