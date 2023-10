The Home Depot, Inc. ist der größte Heimwerker-Einzelhändler in den Vereinigten Staaten und liefert Werkzeuge, Bauprodukte und Dienstleistungen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz im gemeindefreien Cobb County, Georgia, und eine Postanschrift in Atlanta. Das Unternehmen betreibt zahlreiche Geschäfte im Big-Box-Format in den Vereinigten Staaten (einschließlich des District of Columbia, Guam, Puerto Rico und den Amerikanischen Jungferninseln); alle 10 Provinzen Kanadas; und die 31 mexikanischen Bundesstaaten und Mexiko-Stadt. Das MRO-Unternehmen Interline Brands (jetzt The Home Depot Pro) ist ebenfalls im Besitz von The Home Depot und verfügt über 70 Vertriebszentren in den Vereinigten Staaten.

Website: homedepot.com

