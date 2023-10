USA Today ist eine international verbreitete amerikanische Tageszeitung für den Mittelstand und das Flaggschiff ihres Eigentümers Gannett. Das Unternehmen wurde am 15. September 1982 von Al Neuharth gegründet und hat seinen Sitz in der Unternehmenszentrale von Gannett in McLean, Virginia. Es wird an 37 Standorten in den Vereinigten Staaten und an fünf weiteren Standorten international gedruckt. Sein dynamisches Design beeinflusste den Stil lokaler, regionaler und nationaler Zeitungen weltweit durch die Verwendung prägnanter Berichte, kolorierter Bilder, Informationsgrafiken und die Einbeziehung von Geschichten aus der Populärkultur, neben anderen besonderen Merkmalen. Mit einer wöchentlichen Druckauflage von 726.906 Exemplaren ist es eine digitale Ausgabe Mit einer Abonnentenbasis von nur 504.000 und einer ungefähren täglichen Leserschaft von 2,6 Millionen steht USA Today nach Auflage an erster Stelle der Liste der Zeitungen in den Vereinigten Staaten. Es hat sich gezeigt, dass es in Bezug auf die politische Überzeugung ein allgemein zentristisches Publikum aufrechterhält. USA Today wird in allen 50 Bundesstaaten, Washington, D.C. und Puerto Rico vertrieben, und eine internationale Ausgabe wird in Asien, Kanada, Europa und auf den Pazifikinseln vertrieben.

