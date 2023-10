Sam's West, Inc. (Firmenname: Sam's Club) ist eine amerikanische Kette von Einzelhandels-Lagerclubs, die nur für Mitglieder zugänglich sind. Sie gehört Walmart Inc. und wird von Walmart Inc. betrieben. Sie wurde 1983 gegründet und ist nach dem Walmart-Gründer Sam Walton benannt. Zum 31. Januar 2019 belegte Sam's Club mit einem Umsatz von 57,839 Milliarden US-Dollar (im Geschäftsjahr 2019) den zweiten Platz unter den Warehouse-Clubs, hinter dem Konkurrenten Costco Wholesale. Seine Hauptkonkurrenten sind Costco Wholesale und BJ's Wholesale Club. Zum 31. Juli 2020 betreibt Sam's Club 599 Warehouse-Clubs mit Mitgliedern in den Vereinigten Staaten in 44 Bundesstaaten, Puerto Rico und den Amerikanischen Jungferninseln. Die einzigen Bundesstaaten, in denen Sam's Club nicht tätig ist, sind Alaska (alle drei Standorte in diesem Bundesstaat wurden 2018 im Rahmen eines Plans zur Schließung von 63 Clubs geschlossen), Massachusetts (der letzte verbleibende Standort in diesem Bundesstaat, in Worcester, wurde 2018 geschlossen). Teil eines Plans zur Schließung von 63 Clubs), Oregon, Rhode Island (der einzige Standort des Bundesstaates in Warwick, der 2016 im Rahmen eines Plans zur Schließung von 269 Geschäften weltweit, darunter vier US-Clubs, geschlossen wurde), Vermont und Washington (alle drei). Standorte in diesem Bundesstaat wurden 2018 im Rahmen eines Plans zur Schließung von 63 Clubs geschlossen) sowie im District of Columbia. Walmart International betreibt außerdem Sam's Club-Filialen in Mexiko und China. Das Unternehmen verfügt über 163 Standorte in Mexiko und 27 in China. Grupo Big, ehemals Walmart Brazil, das im August 2018 von Walmart dekonsolidiert wurde, betreibt auch Sam's Clubs in Brasilien. Die Größe der Standorte liegt im Allgemeinen zwischen 3.000 und 15.600 m², die durchschnittliche Clubgröße liegt bei etwa 12.400 m². Am 11. Januar 2018 gab Sam’s Club die dauerhafte Schließung ausgewählter Geschäfte bekannt. In mehreren Fällen kamen Mitarbeiter zur Arbeit und fanden die Türen verschlossen und einen Hinweis vor, dass das Geschäft bald aufgelöst werden würde. Walmart teilte Business Insider schließlich mit, dass 63 Sam's Club-Filialen im ganzen Land mit der Auflösung beginnen würden, darunter in Alaska, Arizona, Kalifornien, Illinois, New York, Ohio und Texas. Laut Business Insider schließt der Sam's Club und plant, einige Filialen in solche umzuwandeln Die im Januar 2018 angekündigten E-Commerce-Fulfillment-Zentren sind Teil von Walmarts wachsendem Engagement im Online-Handel, das es dem Unternehmen ermöglichen wird, besser mit dem Konkurrenten Amazon zu konkurrieren.

Website: samsclub.com

