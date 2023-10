PayPal Holdings, Inc. ist ein amerikanisches Unternehmen, das ein weltweites Online-Zahlungssystem betreibt, das Online-Geldtransfers unterstützt und als elektronische Alternative zu herkömmlichen Papiermethoden wie Schecks und Zahlungsanweisungen dient. Das Unternehmen fungiert als Zahlungsabwickler für Online-Händler, Auktionsseiten und viele andere kommerzielle Nutzer und erhebt dafür eine Gebühr im Austausch für Vorteile wie Ein-Klick-Transaktionen und Passwortspeicher. PayPal wurde 1998 als Confinity gegründet und ging 2002 an die Börse. Später im selben Jahr wurde das Unternehmen eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von eBay mit einem Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar. eBay hat PayPal im Jahr 2015 an die eBay-Aktionäre ausgegliedert. Das Unternehmen belegte im Jahr 2019 den 204. Platz der Fortune 500 der umsatzstärksten US-amerikanischen Unternehmen.

Website: paypal.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit PayPal verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.