Cosmopolitan ist ein amerikanisches monatliches Mode- und Unterhaltungsmagazin für Frauen, das erstmals im März 1886 mit Sitz in New York City veröffentlicht wurde. Früher trug es den Titel The Cosmopolitan. Das Cosmopolitan-Magazin ist eines der meistverkauften Magazine und richtet sich hauptsächlich an ein weibliches Publikum. Jessica Pels ist Chefredakteurin des Magazins Cosmopolitan. Das Magazin erschien erstmals im März 1886 in den Vereinigten Staaten als Familienmagazin; Später wurde daraus eine Literaturzeitschrift und seit 1965 eine Frauenzeitschrift. Das Cosmopolitan-Magazin wird oft als „Cosmo“ bezeichnet. Sein Inhalt umfasst seit 2011 Artikel über Beziehungen, Sex, Gesundheit, Karriere, Selbstverbesserung, Prominente, Mode, Horoskope und Schönheit. Es wird von Hearst Corporation mit Sitz in New York herausgegeben. Cosmopolitan hat 64 internationale Ausgaben, darunter Armenien, Australien, Kroatien, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Lateinamerika, Malaysia, der Nahe Osten, die Niederlande, Norwegen, Portugal, Rumänien, Russland, Serbien, Singapur, Südafrika, Spanien, Schweden und das Vereinigte Königreich und wird in 35 verschiedenen Sprachen gedruckt und in über 110 Ländern vertrieben. Kosmopolitische Modemagazine befinden sich im Hearst Tower, 300 West 57th Street oder 959 Eighth Avenue, in der Nähe von Columbus Circle, Midtown Manhattan, Stadtteil Manhattan in New York City, und Marktzeitschriften befinden sich im Stadtteil 32 Avenue of the Americas, 32 Sixth Avenue, Tribeca in Manhattan in New York City.

Website: cosmopolitan.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Cosmopolitan verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.