Forbes ist ein amerikanisches Wirtschaftsmagazin. Es erscheint achtmal im Jahr und enthält Originalartikel zu Finanz-, Industrie-, Investitions- und Marketingthemen. Forbes berichtet auch über verwandte Themen wie Technologie, Kommunikation, Wissenschaft, Politik und Recht. Der Hauptsitz befindet sich in Jersey City, New Jersey. Zu den Hauptkonkurrenten in der Kategorie der nationalen Wirtschaftsmagazine zählen Fortune und Bloomberg Businessweek. Forbes hat eine internationale Ausgabe in Asien sowie Lizenzausgaben in 27 Ländern und Regionen weltweit. Das Magazin ist bekannt für seine Listen und Rankings, darunter die der reichsten Amerikaner (Forbes 400), die reichsten Berühmtheiten Amerikas, die Top-Unternehmen der Welt (Forbes Global 2000), 30 unter 30 und die 100 mächtigsten Frauen der Welt. und Die Milliardäre der Welt. Das Motto des Forbes-Magazins lautet „Change the World“. Ihr Vorsitzender und Chefredakteur ist Steve Forbes, und ihr CEO ist Mike Federle. Im Jahr 2014 wurde es an eine in Hongkong ansässige Investmentgruppe, Integrated Whale Media Investments, verkauft.

Website: forbes.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Forbes verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.