Unsplash ist eine Website, die sich dem Teilen von Stockfotos unter der Unsplash-Lizenz widmet. Die Website zählt über 207.000 beitragende Fotografen und generiert mit ihrer wachsenden Bibliothek von über 2 Millionen Fotos mehr als 17 Milliarden Fotoimpressionen pro Monat. Unsplash wurde von Forbes, Entrepreneur Magazine, CNET, Medium und The Next Web als eine der weltweit führenden Fotografie-Websites bezeichnet. Unsplash ermöglicht Fotografen, Fotos auf seine Website hochzuladen, die dann von einem Team von Bildredakteuren kuratiert werden. Die freizügigen Urheberrechtsbestimmungen für seine Fotos haben dazu geführt, dass Unsplash zu einem der größten Fotoanbieter im Internet geworden ist und die Fotos seiner Mitglieder häufig in Artikeln erscheinen. Dennoch stieß ihre Entscheidung, die Nutzung einer Creative-Commons-„Null“-Lizenz im Jahr 2017 einzustellen, auf Kritik, da dadurch rund 200.000 Bilder aus den Commons entfernt wurden. Die Unsplash-Lizenz ist nicht mit Creative-Commons-Lizenzen kompatibel und verhindert daher die Verwendung auf Websites wie Wikipedia. Im Februar 2018 änderte Unsplash seine Lizenzbedingungen, um den Verkauf von Fotos einzuschränken, ohne die Fotos zuvor zu aktualisieren, zu modifizieren oder auf andere Weise neue kreative Elemente in die Fotos zu integrieren, und verbot den Verkauf unveränderter Kopien, einschließlich des Verkaufs der Fotos als Drucke oder gedruckt auf physischen Gütern. Im Dezember 2019 wurde Unsplash for Brands eingeführt, bei dem Werbetreibende Markenbilder auf Unsplash teilen können.

Website: unsplash.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Unsplash verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.